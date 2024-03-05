علوم القناة تحصل على المركز الأول بمسابقة "Shell NXplorers" الدولية

الطلاب قدموا مشروع بحثي يوفر ٣٦ مليون دولار سنويا في مجال الطاقة

حصل فريق بحثي من طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة قناة السويس، على المركز الأول بمسابقة Shell NXplorers والتي تعد من أكبر المسابقات دولياً وعالمياً، لتمكين المواهب الشابة لمواجهة تحديات استدامة الطاقة وانتقالها.

وقال الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الطلاب الفائزين شاركوا بمعرض مصر السنوى الدولي للطاقة، بمشاركة أكبر شركات الطاقة والبترول عالمياً وتحت رعاية شركة Shell .

واكد أن المشروع استهدف توفير 36 مليون دولار سنوياً، عن طريق الاستفادة من انبعاث غازات الكربون بمجمع البتروكيماويات بالعين السخنة، واستخدامه بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالتالي يستهدف المشروع الحفاظ على البيئة وتوفير العملة الصعبة، والمساهمة فى عملية ال Circular Economy.

وضم الفريق الفائز الطلاب محمد عبدالعظيم المقيد بالمستوى الرابع، والطلاب زياد راتب ، ومحمد خالد، وميرنا صلاح، وهاجر عبدالمنعم المقيدين بالمستوى الثالث.

وأشادت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم بأداء الطلاب الفائزين، وتمثيلهم المتميز لكلية العلوم.حضر الاستقبال - الدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور الشاذلي عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد قيصر رئيس قسم الجيولوجيا، وعاطف تمام مدير إدارة رعاية الطلاب.

وشهدت المسابقة مشاركة معظم جامعات مصر من مختلف التخصصات مثل جامعة زويل، وجامعة القاهرة ،وجامعة عين شمس والجامعة الألمانية.