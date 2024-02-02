إيران: جواسيس الموساد ينتشرون في 28 دولة

كشفت إيران اليوم الجمعة عن شبكة جواسيس يعملون لصالح الموساد في طهران، بالإضافة لـ 28 دولة أخرى، وأعلنت استعدادها بتزويد الدول التي تربطها علاقات أمنية مع إيران بتفاصيل الجواسيس الأجانب الناشطين هناك.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أنها كشفت أهم المنشآت السرية الخاصة بإسرائيل و التعرف على عشرات الجواسيس والعناصر الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني في ٢٨ دولة حول العالم، وفي القارات الثلاث اسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتعاملت طهران مع عدد من الجواسيس بعد التعرف عليهم، منهم تم التعامل معهم ومنهم تحت المراقبة وتم التعرف على عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين خارج إيران وسيتم اتخاذ القرار المناسب تجاههم بحسب كل عميل ووضعه، وتم تزويد بعض الدول بتفاصيل الجواسيس الأجانب الناشطين هناك لاسيما الدول التي تربطها علاقة أمنية مع إيران.

ونشرت وزارة الأمن الإيرانية بيان لها: وأكدت أنها أكبر عملية استخباراتية مضادة مشتركة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لنظام الكيان الصهيوني المحتل، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأ التحقيق فيها واستغلالها على الفور وعلى شكل سلسلة من الأعمال الاستخبارية المضادة والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني.

بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب.