الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

طريقة استخراج بطاقة التموين إلكترونيًا.. يمكن للمواطنين استخراج بطاقات تموينية جديدة حال فقدانها، عن طريق بوابة مصر الرقمية  وللحصول على تلك الخدمة يشترط أن يقوم المواطن بعمل حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية.

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طريقة استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

يجب النقر على تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد.

يجب النقر على أيقونة التموين.

اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

أدخال بيانات البطاقة المطلوبة.

النقر بالموافقة على الشروط والأحكام.

عليك اختيار طريقة الاستلام لبطاقتك التموينة.

يجب اختيار مكتب التموين الأقرب إليك.

يجب اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، وبعد يتم استلام البطاقة.

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