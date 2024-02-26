مستشار وزير التموين لنظم المعلومات يعقد اجتماع بالغرفة التجارية بالفيوم

عقد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات ، أجتماعا بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم ، بحضور رؤساء الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالغرف التجارية المصرية و المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، وقيادات الشركة المصرية للسلع الغذائية لتجارة الجملة .

تم خلال الاجتماع متابعة تطبيق منظومة الاستعاضة الالكترونية للسلع التموينية , والتعرف على أي معوقات للعمل على حلها ، وناقش الاجتماع أيضا سبل تطبيق المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية ، وتذليل بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه رؤساء واعضاء الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية .

واجاب مستشار وزير التموين عن كافة الاستفسارات والمعوقات التى تعوق عمل البدالين التموينيين وأعصاء الشعبة العامة للبقالة والمواد التموينية

‏يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمي، وميكنة منظومة التموين في كافة حلقات التداول وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأشار "مدكور" بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمي من أجل التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعي وتوصيل الدعم لمستحقيه.

واوضح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات أن نظام الاستعاضة الالكترونية تم تطبيقه منذ شهر مايو 2020 بمحافظة الأقصر كأول محافظة على مستوى الجمهورية لميكنة جميع التعاملات الخاصة بمنظومة صرف السلع التموينية ابتداء من طلبات الشراء الخاصة بالبدالين وجمعيتي وحتى صرف السلع التموينية للمواطنين.تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

طالب المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم فى كلمته بضرورة أعطاء صلاحية أتخاذ القرار لمديرى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفيوم.

سفارة تايلاند تشكر الغرفة التجارية بالفيوم..

ومن جهه اخرى أرسلت سفاره تايلاند بالقاهرة خطاب شكر الى المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفه التجاريه لمحافظة الفيوم ، تقديرا للمشاركه والتمثيل المشرف بمعرض بازار تايلاند بالقاهره ، و الذى شارك به ٣ عارضين من الفيوم وهى شركه التوحيد للاستيراد والتصدير (الخولى ،) ، وشركه ترياق للتمور وشركه الشروق للتمور والعسل ، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر بالفيوم .

وكان المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، قد استجاب لمطلب سفارة تايلاند بالقاهرة لمشاركة الغرفة التجارية بالفيوم ، ببعض العارضين فى معرض بازار تايلاند بالقاهرة ، واشاد سفير تايلاند بمعروضات محافظة الفيوم من التمور والعسل .

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