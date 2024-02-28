وزير التموين: القابضة الغذائية تتولى مسؤولية توفير السكر على مستوى الجمهورية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية، وكذلك السكر الموجود في كافة خطوط التعبئة الموجودة بجمهورية مصر العربية، والسكر الموجود في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر، أن مشكلة التوزيع تأتي نتيجة وجود تجار كانوا يتاجرون في السكر، قاموا بالعزوف عن التعامل مع ارتفاع اسعاره، وفي القريب العاجل سيتم حل تلك الأزمة.

وتابع المصيلحي، أنه خلال اسبوع أو 10 أيام ستنتهي الازمة مع زيادة عمليات توريد بنجر السكر لمصانع التموين اضافة الي استمرار عمليات توريد قصب السكر خلال الموسم الجاري.

وأشار المصيلحي إلي أن الارتفاع الغير مسبوق في سعر الدولار وصعوبة تدبيره خلال الفترة الماضية، كانت مرحلة مؤقتة جدًا.

واكد المصيلحي أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بدأ في الانخفاض نتيجة مشروع رأس الحكمة والتي أدت إلي تغيير سعر العملة الصعبة، كما ان اسعار الذهب بدأت في الانخفاض أيضَا لارتباطها بسعر صرف الدولار.

ولفت وزير التموين الي أنه بالنسبة للسلع الغذائية، أشكر كافة المنتجين لأن لديهم مخزون من الخامات تم شراءها عند ارتفاع اسعار الدولار، تم تصنيعها كسلع ومواد غذائية وطرحها في معارض اهلا رمضان بأسعار مخفضة.

وتابع المصيلحي أن مجتمع الصناعة والتجارة كان لهم دور كبير في طرح كافة السلع بأسعار مخفضة، اضافة إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بإقامة المعارض والشوادر من أسوان وحتي العريش، قائلا : الدنيا صعبة أه بس اللي جاي أفضل ان شاء الله