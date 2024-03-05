تكاثر السحب.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء ، على كافة أنحاء الجمهورية.

وجاءت صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّه يسود اليوم الثلاثاء، أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نسبيًا، فضلًا عن ارتفاع تدريجى غربا، ليكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السلوم مائل للبرودة على كاترين.

أجواء معتدلة على الدلتا والقاهرة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس المتوقعة ، إلى أجواء معتدلة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئة على باقي الأنحاء نهارًا، باردة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة البحر الثلاثاء

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بانخفاض درجات الحرارة والتغيرات الجوية المتتالية، مشيرة الى عودة الأجواء إلى المعدلات الطبيعية خلال الأيام المُقبلة، مع عودة الأمطار المتفرقة على البلاد.