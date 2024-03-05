مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في شهر رمضان

شهر رمضان 2024.. أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الإقبال على المساجد لأداء الصلوات، واقامة موائد الرحمن لإطعام الفقراء والمحتاجين.

مواعيد فتح وإغلاق المحلات الشتوية

وتعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ مواعيد فتح وإغلاق المحلات الشتوية، حيث يتم إغلاق المحلات والمولات التجارية عند الساعة 10 مساءً.

ويتم غلق جميع المحال والورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية عند الساعة 6 مساءً خلال فترة تطبيق المواعيد الشتوية، لكن مع قدوم شهر رمضان المبارك ستتغير موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 وستكون على هذا النحو:

وتم تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية في رمضان 2024 على أن تمتد أخرها إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

أما فيما يتعلق بمواعيد الفتح والإغلاق خلال شهر رمضان، تقدم خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.

مواعيد غلق المحلات في رمضان

-غلق المحلات والمولات التجارية والكافيهات والبازارت الساعة 2 صباحًا.

غلق الورش الحرفية والمحلات بداخل الكتل السكنية 10 مساء.

استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود من مواعيد غلق وفتح المحلات.

استمرار أعمال خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويستثنى من مواعيد الغلق الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز