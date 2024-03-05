قوات الاحتلال تهدم منزل أحد الأسرى الفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمال العنف والتدمير في حق ممتلكات الشعب الفلسطيني، حيث هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، منزلًا لأحد الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد دمرت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب جنين، حيث أعلنت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قامت بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.

ومن جانبه ذكر حامد مساد شقيق الأسير عبد الله، أن جرافات الاحتلال قامت بعد عملية هدم المنزل البالغة مساحته 110 مترا مربعا، بوضع الطمم والأتربة داخل المنزل، وجرفت الأراضي المحيطة به والمزروع بأشجار الزيتون واللوزيات.

يذكر أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب مدينة رام الله.