نانيس أيمن مديرًا لتحرير مجلة مهرجان الحسيني لمسرح الطفل

تولت الإعلامية والكاتبة الصحفية المصرية نانيس أيمن، منصب مدير تحرير النشرة اليومية لمهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل بالعراق، في دورته الثالثة عشرة، والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 9 مارس 2024، لتكون المصرية الأولى التي تتولى هذا المنصب، نظرا لخبراتها الكبيرة في إدارة الإصدارات والمراكز الصحفية للعديد من المهرجانات الدولية داخل مصر وخارجها.

وتتكون إدارة تحرير نشرة مهرجان الحسيني الدولي لمسرح الطفل، إلى جانب نانيس أيمن، من: منتظر النصراوي مشرفاً عاماً، ميثم البطران مشرفاً فنيا، ضياء العيداني رئيسا للتحرير، وآيات الخطيب سكرتيرا للتحرير.

ونانيس أيمن، إعلامية وصحفية وناقدة فنية مصرية، تعمل نائبًا لمدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، تولت من قبل منصب رئيس تحرير البرنامج الصباحي والنشرة الفنية بالقناتين الأولي والثانية, كما تولت منصب رئيس تحرير البرنامج الصباحي لإذاعة الشرق الأوسط التابعتين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الفنية الدولية الكبرى، منها: مهرجان دلهي السينمائي الدولي بالهند، ومسابقة ملكة جمال العرب بالمغرب ومهرجان هاريانا بالهند، مهرجان ابن جرير بالمغرب، بالإضافة إلى توليها منصب المسئول الإعلامي لعدد من المؤسسات الرائدة من بينها: مؤسسة مصر الخير ومهرجان الكويت للأفلام القصيرة، وأوبرا الملك فاروق في دبي، وشركة ماجنم للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، كذلك تولت منصب مدير قسم الميديا في شركة سبارك.

يذكر أن مهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل، يعتبر من الفعاليات المهمة سنوياً التي تولي إدارة العتبة الحسينية المقدسة اهتماما بالغا فيه لما يتضمنه من فائدة في تربية وترسيخ المبادئ والقيم السامية لدى الطفل والعائلة، ويعد أول مهرجان خاص بالعروض المسرحية الحسينية للطفل يقام في جمهورية العراق، ويقام المهرجان بمشاركة فرق مسرحية خاصة بالطفل من داخل العراق وخارجة ويتم فيه عرض مسرحيات ثقافية وتربوية وإنسانية مستوحاة من القضية الحسينية وتعقد على هامش المهرجان ندوات فكرية، ويعد ملتقى ادبي وثقافي للعاملين في مجال مسرح الطفل.