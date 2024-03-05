الكومي: اتحاد الكرة هو المسؤول عن تعيين حكم أجنبي لنهائي الكأس

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك بعض الحكام كانوا على خلاف فيتور بيريرا، بسبب القائمة الدولية، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ مشروعه هذا الموسم بـ(التصنيف)، وتم اكتشاف العديد من الأسماء الجديدة، بعدما كان هناك عدد مُحدد فقط من الحكام يظهرون في المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "فيتور بيريرا نجح في توسعة اختيارات الحكام المصريين، وموضوع التصنيف أظهر العديد من الأسماء، ونحن نساعده وندعم تجربته".

وأضاف: "كان لدينا إصرار على وجود حكم مصري في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بعد النجاحات التي تحققت مؤخرًا من جانب حكامنا المصريين".

وأكمل: "منذ تولينا المسئولية في اتحاد الكرة، ومن وقت أحمد مجاهد، والحكم المصري يتواجد في ادارة مباريات الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة الأمور مختلفة، الأهلي والزمالك سيلعبان خارج مصر، وهناك ضغط جماهيري كبير، وامتعاض وغضب من وجود الحكام المصريين".

وزاد: "بعد الاتفاق مع جميع الأطراف، تم الاستقرار على اختيار حكام اجانب يليق بالمباراة، والاتحاد المصري هو من سيقوم بجلب الحكام الاجانب وليس الطرف السعودي، قمنا بمخاطبة اصحاب التصنيف الأول وبعض دول أمريكا اللاتينية لاختيار طاقم من المستوى الأول يليق باللقاء".

وأضاف: "منعًا للغط الذي حدث مؤخرًا، وحرصا على نجاح المباراة، وللحفاظ على الحكام المصريين وسمعته، قررنا جلب حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر".

وأكد: "الأهلي والزمالك هم أكبر ناديين في مصر ولديهم جماهير كبيرة وتذاكر المباراة نفذت في وقت قياسي للغاية، ونظرًا لطبيعة اللقاء تم الاستقرار على جلب حكام اجانب".