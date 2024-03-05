اتحاد الكرة: جهاز المنتخب لم ينجح في التواصل مع محمد صلاح

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن موضوع استدعاء محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر القادم بسيط للغاية، ولا يستدعي هذه الضجة مطلقًا، مشددًا على أنه تم مخاطبة نادي ليفربول في الموعد القانوني من أجل تواجد اللاعب في المعسكر القادم.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأجندة الدولية تبدأ يوم 18 مارس، ومن حق الجهاز الفني للمنتخب استدعاء المحترفين من الخارج، باتباع اللائحة الخاصة باستدعاء اللاعبين المتواجدين خارج مصر، وبناء عليه تم ارسال خطاب رسمي لنادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح".

وأضاف: "لازال هناك وقتًا طويلًا حتى بداية الأجندة الدولية، ولازال هناك 4 مباريات لليفربول في المنافسات الانجليزية، وإذا تعافي محمد صلاح وشارك مع ناديه سيتواجد في معسكر منتخب مصر، وقمنا باستدعاء اللاعب بمخاطبة رسميًا وفقًا للائحة التي تنص على مخاطبة اي نادٍ قبل الأجندة بـ15 يومًا، وصلاح قيمة كبيرة لمصر أمام العالم".

وواصل: "محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر على اتصال مباشر مع الجهاز الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي، وبدلًا من اثارة الأزمات علينا دعم ومساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وصلاح سيتنضم للمنتخب حال التأكد من سلامته ومشاركته مع ليفربول، وهو سيكون حريصًا على التواجد مع الفراعنة حال سلامته تمامًا وجاهزيته فنيا وبدنيًا".

وأكمل: "أشرف صبحي وزير الرياضة يتواجد معنا دائمًا ويستحق التحية والإشادة على دعم ومساندته لاتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر، ولا يوجد أي أزمة مطلقًا ونحن حريصين على سلامة محمد صلاح".

وزاد: "حتى الآن لم يحدث أي اجتماع بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، وحسام حسن أكد أنه نجم كبير ولا أحد ينكر دوره، والمنتخب في حاجة لوجوده بكل تأكيد، والوزير حريص كل الحرص على إزالة أي سوء فهم، ويريد أن تكون العلاقة طيبة بين الطرفين وحريص على تهيئة مناخ مناسب للمنتخب المصري، واتحاد الكرة أعلن كل الأمور للرأي العام،".

وأضاف: "حسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن مع محمد صلاح، ووزير الرياضة نجح في التواصل مع صلاح، بحكم علاقته باللاعب، ونحن الأن في مرحلة هامة، وأن نعمل على إزالة أي أزمات من أجل مصلحة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".

وأكد: "العلاقة طيبة للغاية بين اتحاد الكرة والرابطة، وحدث تنسيق كامل بين حسام حسن والرابطة بشأن مواعيد بعض المباريات، ولم يصلنا أي شئ من الرابطة بشأن تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، ولازال هناك بعض الأمور تحتاج للترتيب، وسوف يتم الاعلان عن كل التفاصيل لاحقًا من جانب عامر حسين".

وأتم: "تم الإعلان عن كافة المكافآت الخاصة بنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والعوائد المالية لاتحاد الكرة كما هو معلن وتم الاتفاق عليها بدون أي تغيير، واتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق خصوصا وأنها تجمع أكبر ناديين في الوطن العربي، وثقتي كبيرة في الخروج بمستوى تنظيمي مميز من الجانب السعودي".