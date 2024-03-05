شيكابالا يطالب لاعبي الزمالك بعدم التركيز مع إمام عاشور خلال نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كان هناك جلسة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للحديث بينهما قبل مواجهة الأهلي، بنهائي كأس مصر.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا كان له الحديث خلال الجلسة، وطالب جميع اللاعبين بتجاهل إمام عاشور لاعب الأهلي، خلال المباراة وعدم التركيز عليه وحده وأن التركيز لا بد أن يكون على حصد الكأس".

وأضاف أمير هشام: "شيكابالا حدد بالذكر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، وطالبه بالتزام ضبط النفس داخل الملعب، حتى لا يتم استفزازه ويكلف فريقه أي خسائر"