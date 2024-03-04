القنوات الناقلة لقمة نهائي الكأس بالسعودية الجمعة المقبل

تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها على ملعب الأول بارك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري تحت صافرة تحكيمية أجنبية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية بالاضافة إلى مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية اخيرًا عن المباراة المرتقبة: “ اتفقنا مع الشركة المتحدة على أن يكون هناك بثاً مشتركاً، سيكون هناك 28 كاميرا في أرض الملعب، لكن عدد الكاميرات المستخدة لنقل المباراة سيصل إلى 44 كاميرا ”.

وأضاف: “ سنحصل على إذن الفريقين من أجل تواجد كاميرات على مقاعد البدلاء وداخل غرف خلع الملابس ”.

وأكمل آل الشيخ: “ سيتولى إخراج المواجهة طاقم إخراج إسباني وهو الذي أشرف على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الأخيرة بين فرنسا والأرجنتين ”.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة جديدة قائلاً: “ من المنتظر أن يتواجد جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للقاء ”.

وأردف: “ سيحصل الفريق الفائز على 500 ألف دولار بينما رصدنا مكافا’ للفريق الخاسر بقيمة 150 ألف دولار، بجانب 50 ألف دولار قيمة جائزة أفضل لاعب في المباراة ”.