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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شقيقة نيرة صلاح تنهار على الهواء: الابتزاز جريمة قتل ويجب تغيير القانون

الطالبة نيرة صلاح
الطالبة نيرة صلاح

وجهت نادية صلاح، شقيقة الطالبة نيرة صلاح، الشكر للنيابة العامة على بيانها العاجل لتقديم من روجوا الشائعات ضد شقيقتها للعدالة. 

ونفت صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن تكون شقيقتها قد اشترت حبة الغلة السامة، قائلة إنها لم تستقل سيارة أجرة لشراء الحبوب السامة، مبينة: "راجعنا ما معها من أموال واكتشفنا أن المصروفات التي أخذتها لم تنفق إلا شيئا يسيرا منها، فمن أين استطاعت فعل ذلك". 

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وتابعت:" كانت أقرب إلينا منا، فذهبت إلى نائب عميد الجامعة وقدمنا شكوى للتعليم العالي، لكن نائب العميد لم يفعل شيئاً. ثم تقدمنا بشكوى ولم نسمع أي شيء حتى الآن." 

وتابعت : "نحن نعتبر أختي شهيدة في سبيل الله، لقد تعرضت أختي للإساءة ولا نريد أن تولد نيرة جديدة تتعرض للإساءة بنفس الطريقة"، وانفعلت على الهواء معتبرة أن التهديدات والابتزاز أقرب إلى القتل، مواصلة: “أختي فتاة شريفة وقارئة للقرآن ولم تتنتحر بطريقة تسميم نفسها”.

وطالبت بتغيير العقوبات في القانون لتكون أشد من ذلك تجاه الابتزاز، لترد الإعلامية قصواء الخلالي : "عسى الله أن يصبر قلوبكم، فالموقف صعب، الله يصبر قلوبكنم، الوضع صعب ومؤلم ومن الواضح أنها مظلومة".

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