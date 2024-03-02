النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان طالبة العريش "نيرة الزغبي" بعد تداول شكوك جنائية

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش "نيرة الزغبي" بعد تداول شكوك جنائية حول سبب وفاتها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور تلقيها بلاغًا بوفاة "نيرة"، حيث استمعت إلى أقوال والديها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن، كما ناظرت الجثمان واطلعت على تقرير مفتش الصحة.

وخلصت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ولكن بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال وجود جريمة.

وقررت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية إعادة فتح التحقيق، وإعادة سؤال والدي "نيرة" وشقيقتها.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان "نيرة" وتشريحه لبيان سبب الوفاة، كما تم استدعاء جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحريات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقيق معهم وفحص هواتفهم الخلوية وتفريغ محتواها.

وتجري النيابة العامة حاليًا استكمال التحقيقات، بانتظار تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.