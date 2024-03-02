السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان طالبة العريش "نيرة الزغبي" بعد تداول شكوك جنائية

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش "نيرة الزغبي" بعد تداول شكوك جنائية حول سبب وفاتها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور تلقيها بلاغًا بوفاة "نيرة"، حيث استمعت إلى أقوال والديها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن، كما ناظرت الجثمان واطلعت على تقرير مفتش الصحة.

وخلصت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ولكن بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال وجود جريمة.

وقررت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية إعادة فتح التحقيق، وإعادة سؤال والدي "نيرة" وشقيقتها.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان "نيرة" وتشريحه لبيان سبب الوفاة، كما تم استدعاء جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحريات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقيق معهم وفحص هواتفهم الخلوية وتفريغ محتواها.

وتجري النيابة العامة حاليًا استكمال التحقيقات، بانتظار تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.

مواد متعلقة

مشروع "مودة" يطلق مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية

فحص 816 طالب بحملة الكشف عن الطفيليات المعوية لطلاب مدارس بالبحر الأحمر

كهنة كنيسة مارجرجس يترأسون الأنشطة المقبلة

الجريدة الورقية