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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صدمة في برشلونة بعد إصابة بيدري ودي يونج

دي يونج لاعب برشلونة
دي يونج لاعب برشلونة

تلقى فريق برشلونة الإسباني صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة امام نابولي الإيطالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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التعادل يحسم مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

وكشفت شبكة “سكاي ” عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمي الفريق فرينكي دي يونج وبيدري خلال مشاركتهما مع البلوجرانا في مباراة أتلتيك بلباو والتي إنتهت بالتعادل مساء أمس الأحد.

وتصل مدة غياب الثنائي إلى شهر على الأقل حيث تعرض بيدري للإصابة في عضلة الفخذ وهي الإصابة ذاتها التي أبعدته عن التواجد في عدد من المباريات خلال الموسم الحالي.

بينما أصيب دي يونج بالتواء في الكاحل ليتأكد غيابهما عن موقع نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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