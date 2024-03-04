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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

برشلونة وأتلتيك بيلباو
برشلونة وأتلتيك بيلباو

أنتهت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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برشلونة يتعادل سلبيا مع أتلتيك بيلباو في الشوط الأول

وبهذة النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ58 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني ، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 50 نقطة. 

وخاض النادي الكتالوني اللقاء بالتشكيل الآتي..

تير شتيجن ، جواو كانسيلو، أراوخو، كوبارسي، كوندي ، دي يونج، كريستنسن، جوندوجان ، ليفاندوفسكي، رافينيا، بيدري.
 

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