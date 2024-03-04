التعادل يحسم مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

أنتهت مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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وبهذة النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ58 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني ، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وخاض النادي الكتالوني اللقاء بالتشكيل الآتي..

تير شتيجن ، جواو كانسيلو، أراوخو، كوبارسي، كوندي ، دي يونج، كريستنسن، جوندوجان ، ليفاندوفسكي، رافينيا، بيدري.

