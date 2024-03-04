أوقاف الفيوم تعقد 50 أسبوعاً دعويا بالمساجد الكبرى  

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة عدد من الندوات بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" وذلك بعدد من المساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف وتوعية الشباب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والقراء والعلماء المميزين، وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية الأوقاف، وضمن خطة العمل خلال شهر شعبان المبارك.

العلماء: رمضان ميدان المتسابقين ومغتسل التائبين وفرحة العائدين ..

وخلال هذه اللقاءات أشار العلماء إلى أن رمضان ميدان المتسابقين، ومغتسل التائبين، وفرحة العائدين، وعلينا أن نحسن استقباله، فالإنسان حينما يستقبل أو يريد أن يذهب لاستقبال إنسان صاحب مكانة وقامة وقيمة، بطبيعة الحال يستقبله في أعظم ملبس وحالة وهيئة، وهذا يؤدي إلى أننا نستقبل رمضان على استعداد روحي، كما عقد النبي، (صلى الله عليه وسلم)، حفل استقبال في آخر يوم من شعبان، حيث روى سيدنا سلمان الفارسي (رضي الله عنه)، قال: خطبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، آخر يوم في شعبان فقال: (أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بفريضة، كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه)، وهو شهر الصبر، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان كفارة لذنوبه، وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وهما أن تكثروا من قول لا إله إلا الله، وأن تستغفروه، وخصلتين لا غناء لكم عنهما، تسألون الله الجنة، وتستعيذون به من النار).

وأضاف العلماء، أن شهر رمضان هو شهر مكارم الأخلاق وديننا دين مكارم الأخلاق، ألم يقل نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إنما بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ"، فمع أهمية الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، ومع كونها الأركان الأساسية لديننا الحنيف، إلا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقل جئت لأُعلِم الناس الصلاة أو الزكاة أو الحج وإنما قال: "إنما بعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ"، لأن العبادات الحقيقية هي التي تحمل على مكارم الأخلاق.