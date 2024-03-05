تكريم رئيس مياه سوهاج للحصول على المستوى الأول فى الاداء الامنى المتميز

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وذلك لحصول الشركة على المستوى الأول للاداء الامنى المتميز وذلك بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واكد رئيس مياه سوهاج انه فى مجال الامن تم تزويد العديد من مواقع الشركة بكاميرات المراقبة وبوابات كشف المعادن وتركيب أنظمة GPS لمراقبة تحرك السيارات وتوفير اجهزة لاسلكي لفتح قنوات مباشر للتواصل بين جميع مواقع الشركة لسرعة انهاء جميع الاعمال هذا بالاضافة الى تاسيس أرشيف امنى وتوحيد الزى الخاص للعاملين بقطاع الامن وعقد ندوات تثقيفية للعاملين بالامن لرفع وعيهم الامنى وتعريفهم بدورهم وواجباتهم.

كما حصلت شركة مياه سوهاج على المركز الثانى فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وذلك لقيام الشركة بتحديث قاعدة البيانات الجغرافية والاستفادة من تكنولوجيا التحول الرقمى والربط بين ادارة نظم المعلومات الجغرافية وجميع الإدارات ذات الصلة وتوفير الأجهزة الحديثة للقيام بجميع المهام.