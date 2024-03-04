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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سفير مصر بالسعودية يستقبل بعثة اتحاد الكرة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل السفير  أحمد فاروق سفير مصر  بالسعودية ، مساء اليوم الإثنين الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، و بعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة  جمال علام ، وذلك على هامش مباراة كأس مصر التي تجمع الأهلي و الزمالك مساء الجمعة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية .  

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كما تسلم  السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة و   اتحاد الكرة المصري و  الاتحاد السعودي  لكرة القدم ، و أعضاء السفارة المصرية .

عقب انتهاء الحضور من  الصور التذكارية تم إيداع  كأس مصر  في سفارة مصر  بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز يوم الجمعة في المباراة التي تجمع الأهلي و الزمالك .

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