سفير مصر بالسعودية يستقبل بعثة اتحاد الكرة

استقبل السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية ، مساء اليوم الإثنين الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، و بعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام ، وذلك على هامش مباراة كأس مصر التي تجمع الأهلي و الزمالك مساء الجمعة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية .

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كما تسلم السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة و اتحاد الكرة المصري و الاتحاد السعودي لكرة القدم ، و أعضاء السفارة المصرية .

عقب انتهاء الحضور من الصور التذكارية تم إيداع كأس مصر في سفارة مصر بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز يوم الجمعة في المباراة التي تجمع الأهلي و الزمالك .