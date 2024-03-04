دقيق الشوفان أبرزها.. أطعمة تقلل من حموضة المعدة بشكل ملحوظ

يمكن أن تحدث حرقة المعدة لأسباب مختلفة، لذلك من المهم استشارة الطبيب لإجراء تشخيص دقيق وتحديد العلاج الفعال، بدءًا من التصحيح الغذائي وحتى العلاج الدوائي.

وقالت أناستاسيا تشيجيكوفا، أخصائية المناظير وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي وأخصائية التغذية، لصحيفة Gazeta.Ru :"أثناء اشتداد الأعراض، يمكن تناول الأدوية مؤقتًا لتخفيف الانزعاج، ولكن يجب أن تكون هذه حالة معزولة، وليس إخفاء مستمر للمشكلة.

ويمكن أن يساعد الماء في تخفيف حموضة المعدة، خاصة المياه القلوية قليلاً (مياه المائدة المعدنية)، وقالت تشيجيكوفا إنه قبل استخدامه، من الضروري إطلاق الغاز حتى لا يؤدي إلى زيادة تهيج الغشاء المخاطي للمريء.

ووفقًا لها أيضًا، يمكن لبعض الحبوب والهلام أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة، وخاصة دقيق الشوفان وبذور الكتان وعصيدة الأرز، وأشارت تشيزوفا إلى أنها تساعد في تقليل الحموضة في المعدة وتهدئة الغشاء المخاطي للمريء.

وتلعب الأحماض الطبيعية الموجودة في الأطعمة التي تتناولها، مثل العديد من الفواكه والخضروات والمشروبات، دورًا أيضًا، وتقول ألكسندرا أليسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خصيصًا لـ MedicForum: "للحد من حرقة المعدة، اجعل نظامك الغذائي يعتمد على الأطعمة الطبيعية منخفضة الحموضة".

البطيخ والموز

على الرغم من أن معظم الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الحمض، إلا أن هذا ليس هو الحال، والموز مفيد دائمًا كوجبة خفيفة جميع أنواع البطيخ جيدة، مثل البطيخ والشمام والمن.

دقيق الشوفان

هذه طريقة رائعة لبدء يومك. الشوفان لا يسبب الارتجاع، فهو يشعرك بالامتلاء ويحتوي على الكثير من الألياف الصحية.

الخبز

اختر منتجات الحبوب الكاملة (سيكون هذا هو العنصر الأول على الملصق) المصنوعة من الحبوب غير المعالجة، ويمكن صنع أنواع الخبز الصحية الأخرى، مثل القمح أو الحبوب الكاملة أو 7 حبوب، من الحبوب المكررة التي يتم تجريدها من الألياف الطبيعية والفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.

الأرز والكسكس

هذه الكربوهيدرات المعقدة الصحية مفيدة إذا كنت تعاني من الارتجاع. عند اختيار الأرز، اختاري الأرز البني الذي يحتوي على المزيد من الألياف.

الخضروات الخضراء

البروكلي والهليون والفاصوليا الخضراء والكرفس والقرنبيط منخفضة في الحموضة.