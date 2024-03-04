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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة توضح موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة.. فيديو

مطار القاهرة
مطار القاهرة

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة خصخصة إدارة وتشغيل المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى، مشيرا إلى أن فكرة خصخصة المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى. 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمطارات التي سيتم نقل ملكيتها بالفعل، والخطوة التالية ستكون إدارة مطارات مصر من خلال منظومة احترافية لوضع خطة برؤية شاملة لعملية التسليم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون اختيار استشاري عالمي ذو خبرة واسعة. 

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة المعايير الفنية والمالية لتقييم الشركة الاستشارية التي سيتم اختيارها لتقييم الشركة الاستشارية، كما سيتم مناقشة التصور المبدئي لفترة التسليم المقترحة، واختيار أفضل العروض، وسيتم الإعلان عن كافة المعلومات في الوقت المناسب، كما حدث مع شركة رأس الحكمة. 

وتابع: “تخضع الاستثمارات والمقترحات من هذا النوع لقواعد وشروط خاصة، فالشركات المقدمة للمقترحات قد تكون دولية أو وطنية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة، يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية والمقترحات".

ولفت إلى أن الهدف من هذه المشاريع الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات وتعزيزها وجزء مهم من الفائدة من هذا المقترح هو التدفق إلى قطاع السياحة.

وخلص متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إلى القول بإنه “ستتم حماية جميع العاملين في المطار ولن يتم المساس بحقوقهم، فنحن ملتزمون بتحسين كفاءة خدماتنا وإدارة مطاراتنا بالشراكة مع القطاع الخاص".
 

 

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