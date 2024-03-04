قومي المرأة بالفيوم ينظم ندوات توعوية حول الإرشاد الأسري

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم برئاسة ليلى قاسم مقرر الفرع، عدد من الندوات الإرشادية للسيدات بقرى ومراكز المحافظة، حول الإرشاد الأسري واختيار شريك الحياة.

يأتي هذا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والفتيات.

ندوات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة بالفيوم ..

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، محاضرتين نظمهما مكتب شكاوي فرع المجلس بالفيوم، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالفيوم، وذلك بقريتي البسيونيه وسيلا التابعتين لمركز الفيوم ضمن قرى حياة كريمة، وبلغ إجمالي الحضور عدد 326 سيده.

وتناول المحاضرين برنامج الإرشاد الاسري وتشمل مشورة ما قبل الزواج وكيفية اختيار شريك الحياه وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وتعريف الدمج، كما قدم ممثل الأزهر الشريف رأي الدين في هذه القضايا، وحاضر خلال الندوات الدكتورة مني ابو بكر عضو الفرع، ومحمد محيي الدين محامي الفرع، ومن الأزهر الشريف الدكتورة سماح حمدي وفضيلة لشيخ الحسيني فهمي.

كما تضمنت الدورات أيضا تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات، ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. ومن جانبها أكدت ليلى طه قاسم، مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن البرنامج يتضمن تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها، وكيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية والجهات المعنية.