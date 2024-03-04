مجلس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ينعقد بجلسته رقم "17"

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء.

جاءت التهنئة - أثناء رئاسة الدكتور ناصر مندور لمجلس إدارة لجنة تسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الذي عُقد اليوم الإثنين الموافق 4 مارس بقاعة مجلس جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية .

كما شارك بالمجلس عمداء الكليات - الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والسادة الأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مايسه مصطفى ممثل عن كلية التجارة.

والدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ إبراهيم زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب، الأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس جامعة قناة السويس.

وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال- تابع الدكتور ناصر مندور جاهزية الجامعة الأهلية وجداولها الدراسية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة مواعيد الحافلات ونقل الطلاب إلى مقر الجامعة شرق القناة، على أن يكون آخر موعد للمحاضرات قبل آذان المغرب بفترة كافية، كما استعرض "مندور" إجراءات تسجيل الطلاب لمقررات الفصل الدراسي الثاني وخطة الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.

ثم باشر المجلس مناقشة جدول الأعمال الذي استهل أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (16).

وخلال المجلس - تمت الموافقة على خصم 5% من المصروفات لأبناء أصحاب المعاشات الحكومية، وإعطاء الطلاب المحولين من دولة السودان الذين تعذر حصولهم على الأوراق الثبوتية الخاصة بهم مهلة لإحضار هذه الأوراق حتى 31 مارس الجاري.

كما تمت الإحاطة بموافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تحصيل نسبة (50%) من الرسوم والمصروفات الجامعية بالنسبة للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية من داخل فلسطين، وتحصيل الرسوم والمصروفات الجامعية كاملة بالنسبة للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية من خارج فلسطين، والحاصلين على الثانوية من مصر.

فيما جدد الدكتور عادل حسن التنبيه بشأن التزام طلاب الجامعة بالتعليمات والتقاليد والأعراف المتبعة بالجامعة، والخاصة بالمظهر العام من حيث (الزي - الشكل العام) .

هذا ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بشأن فتح بعض المقررات لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ نظراً لحاجة لطلاب الملتحقين ببرامج الجامعة إلى فتح بعض مقررات الفصل الدراسي الأول خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2024م؛ حيث أن تأجيل هذه المقررات يترتب تأخرهم أكاديمياً خلال الأعوام الدراسية القادمة.

هذا وتم التصديق على نتيجة دورة التربية العسكرية الأولى رقم (40)، المنعقدة خلال الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير.

كما وافق المجلس على إقامة المؤتمر السنوي الثاني للبحوث الطلابية لطلبة كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2023/2024م، وتنظيم كلية التجارة الدولية واللغات برنامج اللغة الصينية لاحتفالية عيد الربيع الصيني.