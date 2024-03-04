اليوم.. انطلاق بورصة برلين السياحية ITB

بمشاركة أكثر من ١٦٠ دولة

اليوم.. تنطلق بورصة لندن السياحية ITB، أكبر المعارض السياحيَّة فى العالم، بمشاركة بمشاركة أكثر من ١٦٠ دولة من مختلف دول العالم بما فيهم مصر، وأكثر من 5000 عارض، وأكثر من 120 ألف زائر من مختلف بلدان العالم، إلى جانب نحو 7 آلاف ممثِّل لوسائل الإعلام العالميَّة.

وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير على مساحة ١٢٠٠ متر مربع أكبر من العام الماضى، يضم أكثر من 100 عارض من الشركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، داخل الجناح إلى جانب نحو ١٠ فنادق تشارك بمساحات كبيرة فى القاعة المخصصة لمصر، وتصميم الجناح المصرى بشكل جديد هذا العام، عبارة عن مزيج يجمع بين الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة على غرار تصميم المتحف الكبير لابراز روح العصر ليجمع بين الماضى والحاضر.

ويفتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصرى المشارك فى المعرض وسط حالة من التفاؤل والإصرار من العارضين من أصحاب الفنادق والشركات على جذب أكبر عدد من حركة السياحة الألمانية.

ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية مع كبرى الشركات السياحية العالمية ومنظمى الرحلات، كما يعقد اليوم مؤتمر صحفى عالمى بحضور أكثر من 100 وسيلة إعلامية عالمية لعرض التطورات الجديدة فى المنتج السياحى المصرى، ومشروعات البنية التحتية التى تربط الأماكن السياحية ببعضها البعض والتسهيلات الجديدة التى تقدمها مصر لمختلف جنسيات العالم.

وقال عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مصر تحرص على التواجد والمشاركة سنويًا فى بورصة برلين لأنها تعد أكبر معرض وملتقى سياحى يجتمع فيه ممثلى دول العالم من وزارات وشركات سياحة وطيران ومجموعات الفنادق العالمية وغيرها، وهى فرصة لعرض المنتجات السياحية الجديدة وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها.

وتابع.. الجديد هذا العام ولاول مرة يتم تخصيص جناح لمشاركة حديقة الحيوان، والتى تعتبر ثانى أكبر حديقة حيوان فى العالم، ومهم للعائلات والزوار زيارتها خاصة بعد التطور الكبير الذى تشهدة الآن، ليقوم المسئولين عنها خلال مشاركتهم بعقد لقاءات مع منظمى الرحلات والتحدث معهم لإدراجها على برامجهم السياحية، وكذلك أجنحة الأغاخان التى تضم حديقة الأزهر وعددًا من المواقع الأثرية للترويج لها وتكون ضمن برامج الشركات فى الزيارات.

وقال رئيس تنشيط السياحة: رسالتنا خلال المشركة فى بورصة لندن السياحية التأكيد على أمن واستقرار مصر وأمان المقصد السياحى المصرى، ونستعرض مع كبار منظمى الرحلات وكبرى شركات السياحة والطيران إنجازات السياحة العام الماضى، والتطوير الذى شهدته ومشروعات البنية التحتية التى تربط الأماكن السياحية ببعضها والتسهيلات الجديدة التى تقدمها مصر لمختلف جنسيات العالم وخلال المؤتمر الصحفى لوزير السياحة سيتم الإعلان عن منتج القاهرة السياحى الجديد والتطوير الذى يحدث فيها.

وأكد رئيس تنشيط السياحة إلى أن الهدف الأكبر من مشاركتنا فى المعرض زيادة الحركة الوافدة من كل دول العالم المشاركة، وسيتم عقد إجتماعات مع شركات من بولندا والنمسا وإطاليا وغيرها، فالمعرض سوق مفتوح على كل دول العالم نبحث ونناقش مع كل بلد المجهودات التى تقدمها الدولة المصرية لدعم السياحة، وحل أية مشكلات قد تواجههم وفى نفس الوقت يكون التركيز الأكبر مع الشركات الألمانية خاصة أنها السوق الأول للمقصد السياحى المصرى.

وصرح «القاضى» أنه برغم الأحداث الدائرة فى غزة هناك زيادة ٦٪ فى نسب الإشغالات خلال شهرى يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهى زيادة موزعة على جنسيات أخرى، وبالرغم مما تعانيه شرم الشيخ إلا أن الحركة الوافدة مقبولة فى ظل أجواء التوتر التى تشهدها المنطقة، ورغم تلك المشكلات حققنا نسبة زيادة وهذا فى حد ذاته إنجاز.

ويشارك فى المعرض هذا العام، رجل الأعمال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بجناح على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا، لعرض منتجين جديدين يتم افتتاحمها خلال العام الجارى، الأول فندق «تيتانك فاميللى» والثانى «تيتانيك بيرل»، بطاقة فندقية ١٢٠٠ غرفة.

وحول مشاركته فى بورصة برلين السياحية، قال نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر مشاركتنا وتواجدنا فى بورصة برلين للتسويق للمنتج المصرى، فالتسويق أهم شىء لصناعة السياحة، حتى ولو كانت نسب الإشغالات بجميع المدن السياحية ١٠٠٪ فلا يجب التوقف عن التسويق وفى وقت الأزمات التى تتعرض لها السياحة لا يجب التوقف عن التسويق.

وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إلى أن ألمانيا سوق كبير ومهم ويخرج منها ٩٠ مليون سائح سنويًا ومشاركتنا لزيادة الحركة بالحصول على أكبر حصة من أكبر دولة فى العالم يخرج منها سياحة وهذا العام نستهدف زيادة الحركة الوافد للمقصد السياحى المصرى.

وأكد «حويدق» أن حركة السياحة فى البحر الأحمر جيدة ومتوقع زيادتها مع موسم الصيف المقبل.

فيما قال رجل الأعمال رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، نعول خلال مشاركتنا فى بورصة لندن السياحية على تعظيم الحركة الوافدة من الأسواق الاوربية، ومن السوق الألمانى الذى يحتل المركز الأول فى أعداد السياح وزيادة الحركة الوافدة من الطيران من شرق وغرب اوربا، وهذا لن يأتى إلا بزيادة عدد الكراسى والطائرات الوافدة لمصر سواء على مطارات البحر الأحمر أو السياحة الثقافية.

ورسالتنا للألمان أن منطقة البحر الأحمر بعيدة تمامًا عن الأحداث العسكرية فى غزة، والدليل على ذلك ما حققناه عام ٢٠٢٣ بتحقيق ١٤,٩ مليون سائح رغم المعوقات سواء من العمليات العسكرية فى غزة أو فى الشرق والجنوب، فالمقصد السياحى المصرى يتمتع بأستقرار امنى واجتماعى.

وأطالب بأن تكون رسالتنا أيضاً خلال المعرض العمل على زيادة الحركة الوافدة من ذوى الهمم وتعلن أى محافظة ولتكن الأقصر أو البحر الأحمر أنها مجهزة لسياحة ذوى الهمم، خاصة أن تعدادهم على مستوى العالم نحو مليار نسمة، وحالة استهداف نسبة ١٪ منهم يمثلون ١٠ ملايين وهو عدد كبير ومهم استقطابهم، وهذا يتطلب أماكن مجهزة ونبدأ تجهيز محافظة تكون صديقة لذوى الهمم وهذة تعد سابقة نوعية أن يكون لدينا مدينة مجهزة لذلك.

ومن جانبه قال رجل الأعمال، تامر نبيل عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق رسالتنا فى بورصة برلين مصر بعيدة عن الأحداث الدائرة فى غزة، والمقصد السياحى يشهد حالة من الاستقرار والحركة السياحية تسير بشكل منتظم والسياح مستمتعين بقضاء إجازاتهم ونسب الإشغالات فى البحر الأحمر ٧٠٪ موسم الشتاء وتزداد مع موسم الصيف بشكل أفضل.

وأشار «نبيل» إلى أن عودة السياحة النيلية بشكل جيد ساهم بشكل كبير فى زيادة الحركة الوافدة للغرقة، حيث إن هناك بعض السياح يفضلون أن يكون ضمن برنامجهم للسياحة الثقافية قضاء أربع ليال بالغردقة، وهو ما يتطلب زيادة الحملات التسويقية للسياحة الثقافية.