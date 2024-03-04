الاختبار الأول للفراعنة تحت قيادة حسام حسن .. موعد انطلاق دورة دبي الودية

يستعد المنتخب الوطني الاول لكرة القدم لخوض منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري ، في الاختبار الفني الاول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقياده حسام حسن.

وشهدت قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لقائمة منتخب مصر الساعات الماضية ، تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، استبعاد محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي وانضمام محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب اختيار ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفي محمد

عمر مرموش

محمد شريف.