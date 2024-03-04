بنتابول الإسماعيلي يكتسح القنطرة بالدوري
فاز فريق الإسماعيلي للبنتابول على منافسه القنطرة غرب بنتيجة 2/12 في المباراة التي جمعتهما التي جمعتها اليوم على ملعب الإشراف في ثانى مباريات موسم 2023/2024.
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سجل الأهداف كلا من محمد أبو الوفا ومحمود يسري وناسا وأحمد رجب وبيدو هدفين وهدف لحمص.
وجاء تشكيل المباراة كالتالى:
محمد أبو الوفا،محمود يسري، محمد أبو الحسن، أحمد خالد عنتر، أحمد ابراهيم،أحمد رجب، محمد عمر،محمد سادات، محمود أحمد يسري،ميدو،جيمي.
يقود الفريق جهاز يضم:
راشد العطار… مدير فنى
محمود يسري.. إداري