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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنتابول الإسماعيلي يكتسح القنطرة بالدوري

بنتابول الإسماعيلي
بنتابول الإسماعيلي

فاز فريق الإسماعيلي للبنتابول على منافسه القنطرة غرب بنتيجة 2/12 في المباراة التي جمعتهما التي جمعتها اليوم على ملعب الإشراف في ثانى مباريات موسم 2023/2024.

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سجل الأهداف كلا من محمد أبو الوفا ومحمود يسري وناسا وأحمد رجب وبيدو هدفين وهدف لحمص.

وجاء تشكيل المباراة كالتالى:

محمد أبو الوفا،محمود يسري، محمد أبو الحسن، أحمد خالد عنتر، أحمد ابراهيم،أحمد رجب، محمد عمر،محمد سادات، محمود أحمد يسري،ميدو،جيمي.

يقود الفريق جهاز يضم:

راشد العطار… مدير فنى

محمود يسري.. إداري

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