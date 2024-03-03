الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يمنح لاعبو الإسماعيلي راحة قبل مواجهة المقاولون

إيهاب جلال
إيهاب جلال

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال منح لاعبيه راحة سلبية غدا من التدريبات بغرض إلتقاط الأنفاس.

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ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء المقاولون العرب يوم السبت القادم لحساب منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية اليوم أمام الشهداء والتي انتهت بانتصار الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويذكر أن الإسماعيلي قد خسر من بلدية المحلة بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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