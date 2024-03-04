لاوتارو يقود تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لانتر ميلان التشكيل الرسمي لمواجهة جنوي مساء اليوم الإثنين على ملعب جيوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الايطالي .

إقرأ أيضًا..

ويخوض النيراتزوري المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- ستيفان دي فري- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس- نيكولو باريلا- أسلاني- هينريك مخيتريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- أليكسيس سانشيز.

ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ، بينما يأتي جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

