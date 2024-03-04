لاوتارو يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة جنوي الليلة

يستعد فريق إنتر ميلان، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره جنوي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة إنتر ميلان و جنوي في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



ويمتلك إنتر ميلان سجلا تهديفيا مميزا خلال الموسم الحالي، حيث استطاع احراز 67 هدفا، متفوقا على كل من بايرن ميونخ الألماني وليفربول، برصيد 65 هدفا و64 هدفا على الترتيب.



تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام جنوي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- دي فري- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- أسلاني- هينريك مخيتريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: أرناوتوفيتش- لاوتارو مارتينيز.



يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد فريق جنوي في المرتبة الثانية عشر برصيد 33 نقطة.