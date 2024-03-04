إبراهيم حسن : "مصلحة مصر فوق أي اعتبار ولا يوجد خلاف مع صلاح وكله كلام سوشيال"

تواصل الإعلامي عبدالناصر زيدان، مع مدير الكرة بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم إبراهيم حسن، بشأن أزمة محمد صلاح واستدعائه في معسكر الإمارات.

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وقال زيدان خلال تصريحاته، إن إبراهيم حسن قال له هل يوجد أحد عاقل يقول أن هناك خلاف قبل بدايتنا مع المنتخب.

وأضاف، هل يعقل أن يكون هناك شخص مميز مثل محمد صلاح، سيساعدنا على تحقيق البطولات والإنجازات ونفكر بأن نقصر في حقه أو نستبعده



وأكمل، حسن تابع حديثه معي بأن مصلحة المنتخب فوقه وفوق حسام والجهاز الفني ولا يمكن بأن يوجد هناك خلاف.

وأوضح مدير الكرة بالمنتخب، أنه لن يلتفت لكل ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص بأن هناك أزمة وسندعم كل اللاعبين المحترفين.