إبراهيم حسن: الجهاز الفني والطبي بالمنتخب من يحسم موقف أي لاعب المصاب

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم اختيار 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس و الذي يتخلله بطولة ودية مع منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس والمقرر إقامتها بالإمارات .

وتابع إبراهيم حسن، أن الجهاز الفني يتمنى كل التوفيق و السلامه للاعبيه المحترفين السبعة الذي وقع الإختيار عليهم لمعسكر مارس ، و التأكيد على أن الجهاز حريص كل الحرص في المقام الأول على سلامة اللاعبين، وفي حالة إصابة أى لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني و الطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر و بالتنسيق مع ناديه بكل شفافية.

كما تواصل الكابتن إبراهيم حسن تليفونيا مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر، خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليهم متمنيا لهم التوفيق ، إلى جانب الترتيب للمواعيد الخاصة بإنضمامهم لمعسكر المنتخب .

وأبدى الكابتن إبراهيم حسن سعادته بالروح العالية التي وجدها في اللاعبين من خلال التواصل معهم و تأكيدهم على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم بلدهم عالياً خلال المرحلة المقبلة ، وتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري .

و اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب 7 لاعبين محترفين هم :

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفي محمد

عمر مرموش

محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .