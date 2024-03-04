الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. الإفراج الفوري عن السلع الغذائية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالموانئ

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا، الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: "الإفراج الفوري عن السلع الغذائية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالموانئ".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-

الحكومة: توجيهات رئاسية بإعادة التوازن للأسواق 

"السيسي": تطبيق القانون بنزاهة ومساواة بلا تمييز 

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات في شمال غزة 

الإعدام لـ بديع والبلتاجي و6 آخرين في أحداث المنصة 

150 يوما وما زال الإرهاب الصهيوني مستمرا 

منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة 

مجازر البطون الخاوية تحصد آلاف الشهداء والمصابين من أبناء غزة 

بلورة مخرجات ونتائج جلسات الحوار الاقتصادي قبل رفعها للرئيس 

بجانب تشديد الرقابة على أسطوانات البوتاجاز والمطاحن 

"التموين" تقر خطة عمل المخابز ومنافذ السلع في رمضان 

الجريدة الورقية