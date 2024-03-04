اقرأ غدا بالوفد.. الإفراج الفوري عن السلع الغذائية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالموانئ

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا، الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: "الإفراج الفوري عن السلع الغذائية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالموانئ".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-

الحكومة: توجيهات رئاسية بإعادة التوازن للأسواق

"السيسي": تطبيق القانون بنزاهة ومساواة بلا تمييز

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي للمساعدات في شمال غزة

الإعدام لـ بديع والبلتاجي و6 آخرين في أحداث المنصة

150 يوما وما زال الإرهاب الصهيوني مستمرا

منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة

مجازر البطون الخاوية تحصد آلاف الشهداء والمصابين من أبناء غزة

بلورة مخرجات ونتائج جلسات الحوار الاقتصادي قبل رفعها للرئيس

بجانب تشديد الرقابة على أسطوانات البوتاجاز والمطاحن

"التموين" تقر خطة عمل المخابز ومنافذ السلع في رمضان