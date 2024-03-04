مجلس إدارة الأهلي يفتتح المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الاثنين المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد، بعد الانتهاء من كافة التشطيبات واستكمال الفرش والتجهيزات وفقًا لأفضل الخامات، ليكون المسجد في أبهى صوره وجاهزًا لاستقبال وخدمة الأعضاء اعتبارًا من اليوم وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقبل أذان المغرب توجه أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح المسجد وأداء الصلاة في جماعة، كما حرص محمود الخطيب على تفقد الأعمال الإنشائية لحمام السباحة الجديد بفرع زايد والمنطقة المحيطة به، ووجه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة لخدمة الأعضاء.

وقدم المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، شرحًا وافيًا لما يتضمنه المسجد الذي يعد الأكبر بين جميع المساجد في فروع النادي المختلفة، حيث أقيم على مساحة ٤ آلاف متر مربع، ويسع ١٠٣٠ مصليًا، ويضم مصلى خاصًّا للسيدات وملحقًا به دورات مياه للوضوء وتندات للمصلين خارج المسجد، وكذلك منطقة لجلوس الأعضاء.

وقام المجلس عقب أداء صلاة المغرب بأخذ صورة تذكارية أمام المسجد، برفقة أسرة المرحوم الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والحاج جمال الجارحي، الذين تم دعوتهم لحضور افتتاح المسجد.