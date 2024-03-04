شكري يستقبل القائم بأعمال وزير خارجية الصومال غدًا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الثلاثاء، علي محمد عمر، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق منفصل استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وحرص الوزير شكري على التعرف من المسئولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.