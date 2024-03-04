مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الاثنين 4 مارس، على انخفاض بمقدار 1.87 نقطة، أي بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و473.04 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة تداول فى أسواق الأسهم القطرية 193 مليونا و819 ألفا و979 سهما، بقيمة 545 مليونا و519 ألفا و918.118 ريالا، نتيجة تنفيذ 19 ألفا و123 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و 286 مليونا و 823 ألفا و 799.290 ريالا، قياسا بـ603 مليارات و755 مليونا و528 ألفا و345.930 ريالا في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4633.50 نقطة مرتفعًا 13.9 نقطة، وبنسبة 0.30 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4619.58 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و402 ألف و21 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 35.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و289 ألفًا و318 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.160 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عُماني.