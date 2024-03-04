البورصة تواصل تحقيق ارقامها القياسية وتربح 78.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين مستويات تاريخية مدعومة بمشتريات المصريين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 78.5مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.076.7 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 30542 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10525 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.1 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 6.4 مليار جنيه.