سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 4 مارس، منخفضاً بما يصل الى نحو 120.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12434.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 400 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 670 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الباحة، وأنابيب السعودية، وأكوا باور، وسال، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، والخليج للتدريب، وأيان، ومهارة، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.41% و 9.91% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنعام القابضة، وزين السعودية، وشمس، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والراجحي، وأفالون فارما هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضاً 515.71 نقطة ليقفل عند مستوى 26446.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.8 مليون سهم تقاسمتها 3191 صفقة.

الأسهم المغربية تغلق على انخفاض

الأسهم المغربية

أَغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.07 %، عند 13.001,7 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.17 %، ليستقر عند 1.058,26 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.22 % بمجموع 960,96 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.2 % بمجموع 12.044,6 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 75 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 671 مليار درهم مغربي.