إيطاليا: سنعمل على الترويج لمبادرة إنسانية جديدة لمساعدة سكان غزة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ستعمل على الترويج لمبادرة إنسانية جديدة لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين، قائلاً: "سأدعو جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد تاياني - في تصريح، أودرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - على التزام بلاده بتخفيف الكارثة الإنسانية القائمة، مشيرًا إلى أن الوضع معقد للغاية، لكن علينا ألا نستسلم، لافتًا إلى أنه يعمل على تنظيم اجتماع مع جميع المنظمات الإنسانية الموجودة في إيطاليا للتنسيق مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" شو دونيو المتواجد في الشرق الأوسط هذه الأيام، فضلا عن اعتزامه مخاطبة مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين وآخرين غيرها.

وقال تاياني: "هدفنا الاستراتيجي هو حل الشعبين والدولتين، والذي يمكن بموجبه للعالم العربي أن يعترف بإسرائيل بشكل آمن، ويتسنى للفلسطينيين من خلاله التمتع بالواقع المؤسساتي الخاص بهم.. والآن يجب أن يتم وقف إطلاق النار مصحوبًا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين".