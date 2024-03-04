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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

البنفسج يعكس أنوثة ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

خضعت الإعلامية ياسمين الخطيب لاحدث جلسة تصوير متسعرضة قوامها الرشيق وانوثتها الطاغية ونشرت بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، بفستان مكشوف الظهر، مشكشك من الامام، حيث ارتدت فستان صمم من قماش الليكرا،  باللون البنفسج،  الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله، مما عكش قوامها الرشيق وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.
واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

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