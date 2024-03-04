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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بتهمه الشروع في قتل جاره في حلوان

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمه الشروع في قتل جاره وألزمته بالمصاريف الجنائية بحلوان.

 المشدد 7 سنوات للمتهم بتهمه الشروع في قتل جاره في حلوان 

صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر أحمد وعصام أحمد بكار، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الشروع في قتل عامل أثناء توجهه إلى المسجد، حيث أطلق عليه طلقات نارية، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3060 لسنة 2023 جنايات حلوان والمقيدة برقم 2445 لسنة 2023 كلي حلوان عن ارتكاب المتهم جريمة الشروع في قتل عامل، بعدما تربص له ونادى عليه خلالها شاهرا سلاحا ناريا وأطلق طلقات نارية حتي أصيب وتم نقله إلى المست

 المشدد 3 سنوات للمتهم بإضرام النار في مسكنه بحلوان

كما عاقبت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 ألف جنيه، بتهمة إشعال النار في محل سكنه وباقي العقار في حلوان، وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة وإحرز بقصد التعاطي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة وضع النيران عمدًا في محل سكنه.

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