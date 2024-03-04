الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يشيد بجهود تمكين ذوى الإعاقة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم ، بإعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيداً بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية .

والتي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من أولوياتها ، نحو الإرتقاء بكل فئات المجتمع، جاء ذلك خلال  احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوى القدرات الخاصة ، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة ، لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية الكابتن "أحمد حسن" كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم  ، وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة النادي ، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ودكتورة هبه أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ، وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة .

 

فى مستهل الحفل، هنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، معرباً عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتاً / إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات ، بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة بقطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية ، من بناء وإعادة تطوير ورفع كفاءة ، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب قري المحافظة ، ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

 

كما قدم المحافظ ، الشكر للكابتن أحمد حسن، لإهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين " ومتحدي الإعاقة" على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ، والتي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

 

من جانبه أعرب  اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ، عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الإحتفالية ، وتواجده بين أبناء محافظته ، موجهاً  الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الإحتفالية ، ومؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة ، والوقوف بجانب اللاعبين ، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية .

 

و قال الدكتور زين الإطناوي ، رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة ، إن محافظة المنيا زاخرة بالأبطال الرياضيين في كافة المجالات ، والذين شرفوا المحافظة فى المحافل الدولية والعربية ، وذلك تحت قيادة حكيمة  لمحافظ المنيا ، والذي يسعى دائماً  لتمكينهم من المشاركة الفعالة ، فى شتى المجالات والإستفادة من اسهاماتهم وقدراتهم المتفردة ، من خلال إنشاء مركز باراليمبى عالمي يليق باسم المحافظة  وصعيد مصر ، حيث يقام النادى على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات و الأنشطة الرياضية .

 

وأعلن الإطناوي عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة، وفى ختام الإحتفالية، تبادلا المحافظ وكابتن أحمد حسن الدروع التذكارية ، إلى جانب تسليم  شهادات تكريم للرياضيين والمدربين فى الألعاب المختلفة ، وذلك في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.

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