محافظ المنيا يشيد بجهود تمكين ذوى الإعاقة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم ، بإعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيداً بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية .

والتي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من أولوياتها ، نحو الإرتقاء بكل فئات المجتمع، جاء ذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوى القدرات الخاصة ، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة ، لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية الكابتن "أحمد حسن" كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم ، وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة النادي ، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، ودكتورة هبه أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ، وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة .

فى مستهل الحفل، هنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، معرباً عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتاً / إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات ، بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة بقطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية ، من بناء وإعادة تطوير ورفع كفاءة ، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب قري المحافظة ، ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

كما قدم المحافظ ، الشكر للكابتن أحمد حسن، لإهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين " ومتحدي الإعاقة" على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ، والتي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

من جانبه أعرب اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ، عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الإحتفالية ، وتواجده بين أبناء محافظته ، موجهاً الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الإحتفالية ، ومؤكداً تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة ، والوقوف بجانب اللاعبين ، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية .

و قال الدكتور زين الإطناوي ، رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة ، إن محافظة المنيا زاخرة بالأبطال الرياضيين في كافة المجالات ، والذين شرفوا المحافظة فى المحافل الدولية والعربية ، وذلك تحت قيادة حكيمة لمحافظ المنيا ، والذي يسعى دائماً لتمكينهم من المشاركة الفعالة ، فى شتى المجالات والإستفادة من اسهاماتهم وقدراتهم المتفردة ، من خلال إنشاء مركز باراليمبى عالمي يليق باسم المحافظة وصعيد مصر ، حيث يقام النادى على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات و الأنشطة الرياضية .

وأعلن الإطناوي عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة، وفى ختام الإحتفالية، تبادلا المحافظ وكابتن أحمد حسن الدروع التذكارية ، إلى جانب تسليم شهادات تكريم للرياضيين والمدربين فى الألعاب المختلفة ، وذلك في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.