مصدر بحماس: النقاشات الجارية بالقاهرة إيجابية إلا أن الكرة في الملعب الإسرائيلي

قال مصدر كبير في حركة حماس، اليوم الاثنين، إن "الوسطاء أبلغوا حماس بأن الولايات المتحدة تضغط باتجاه إنجاز اتفاق قبيل بدء شهر رمضان وسيتم الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المعروضة".

وحسب سبوتنيك، أضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن "النقاشات التي تجرى بالقاهرة ورغم الإيجابية التي تطغى عليها إلا أن الكرة لا تزال عالقة في الملعب الإسرائيلي"، نافيا أن تكون النقاشات تطرقت لأسماء معينة بين الأسرى المطلوب الإفراج عنهم حتى الآن ولكنها سلمت معايير لهؤلاء الأسرى مقابل المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في غزة.

وكشف المصدر عن "نقاش جدّي وتفصيلي حول عودة النازحين جنوبًا إلى الشمال، حيث بيوتهم ورغم طلب حماس عودة جميع النازحين، إلا أن ذلك ينطوي على مخاطر تكدس وتدافع ما اضطر الجميع للبحث في التفاصيل الفنية لعودة النازحين جنوبًا إلى الشمال حيث فُتح مسار جديد يفضي إلى عودة أسر بكاملها إلى منازلهم ضمن جدول زمني على طول زمن التهدئة المتوقعة بحيث يكون هناك عودة لعدد يزيد عن 500 عائلة يوميا إلى شمال القطاع على أن تكون عودتهم بانتظام بمشاركة مؤسسات دولية كالصليب الأحمر والأونروا التي نزح إلى مقارها أكثر من 60% من النازحين".

وأكد أنه "تم التوافق بنسبة كبيرة على المعايير المطلوبة للإفراج عن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين مقابلهم، ولا يوجد أي معوقات في هذا الملف"، مشيرًا إلى أنه سيكون ما لا يقل عن 20 شخصا من المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية ومن ضمنهم أسرى فلسطينيون من المرضى والمسنين.

تواصل مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.