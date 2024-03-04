تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، جلسة الاربعاء ، 6 مارس ، للنطق بالحكم محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهما بإنهاء حياة شخص، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم، أشهر المتهم سلاحا أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

الأربعاء .. محاكمة المتهمين بقتل شخص في شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18272 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام أحمد ك أ، 37 سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، ومحمد م ع، عامل مقيم شارع رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد حمدي جودة - بغير سبق إصرار ولا ترصد - على إثر مشادة كلامية فيما بينهم، أشهر على إثرها المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قاسية قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا أبيض -سكين- بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

العثور علي جثة شاب مجهول الهوية غارقًا في بحر شبين

كما عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، على جثة شاب مجهول الهوية غارقة في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.