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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. برنامج "الظرفاء" على الراديو 9090

بوابة الوفد الإلكترونية

يطل علينا الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج "الظرفاء" الذي تقدمه الإعلامية بسنت بكر، في رحلة ضحك وترفيه مع 30 شخصية كوميدية أسعدت المصريين وحفرت في قلوبنا ابتسامة وحكاية.

يلقي البرنامج، الضوء على مشوار حياة نجوم الكوميديا والأسماء اللامعة التي أضحكتنا على مدار سنوات طويلة.

ويستعرض البرنامج المواقف الإنسانية التي مر بها هؤلاء الفنانون، بالإضافة إلى أشهر مشاهدهم التي ترسخت في ذاكرة المصريين، ويقدم البرنامج فقرات متنوعة، تشمل عرض مقاطع شهيرة من أعمال الفنانين، مما يعيد ذكريات جميلة للمستمعين ويدخلهم في نوبة من الضحك.

ويقدم البرنامج أيضا نماذج من الأعمال الفنية التي قدمها الفنانون الكوميديون خلال مسيرتهم الفنية، مع التركيز على أعمالهم الرمضانية المميزة.

ويقدم برنامج "الظرفاء" محتوى متنوعا يجمع بين المعلومات والترفيه، حيث يثري ثقافة المستمعين ويقدم لهم جرعة من الضحك والبهجة في شهر رمضان المبارك.

ويبث البرنامج طوال أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 1:10 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:50 مساء.

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