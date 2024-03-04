فحص 34 ألف مواطن ضمن بمبادرات 100 مليون صحة بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن فحص 34 ألف و407 مواطن ضمن "5" مبادرات بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير من العام الجاري والتي تحظي بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد محروس أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عاطف المشنب مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة وأنه تم فحص 17 ألف و845 سيدة خلال مبادرتي (صحة المرأة) و( صحة الأم والجنين) وتهتم مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن) بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.





ومبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وخدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وخدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الإلتهاب الكبدى B وأيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل .





وأضاف مسئول المبادرات أن مبادرة (السمعيات) تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص أكثر من 7 ألف طفل وتهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .





ومبادرة (الاعتلال الكلوى) تم من خلالها فحص 9 آلاف و233 مواطن وتهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .





كما تم فحص 161 مسن بمبادرة كبار السن والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا والسمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي بالإضافة إلى خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان وفحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وإجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.





وأكد الدكتور أحمد محروس على أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات .