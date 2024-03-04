"عملة بيتكوين " تتجاوز 65 ألف دولار

تجاوزت عملة بيتكوين مستويات 65 ألف دولار في ساعات الصباح يوم الاثنين، لتقترب قليلاً من ذروتها على الإطلاق البالغة 69 ألف دولار المحددة في نوفمبر 2021.

عملة بيتكوين

وتجاوزت القيمة السوقية عملة بيتكوين 1.2 تريليون دولار في وقت وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.4 تريليون دولار.

وعلى الرغم من تراجع أحجام شراء صناديق تداول بيتكوين للعملة يوم الجمعة إلا أن صندوق بلاك روك حافظ على مستويات شراء تفوق مليار دولار في آخر تداولات الأسبوع الماضي.

ووصل صافي الاستثمارات في الصناديق المتداولة إلى 7.3 مليار دولار منذ الموافقة عليها في يناير الماضي.

عملة بيتكوين

عملة بيتكوين

وبحسب موقع "CoinDesk"، فإن الزخم المتزايد، وطلب المؤسسات المرتفع، وترقب عملية التنصيف لـ" بيتكوين " المقرر عقدها في أبريل هي من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر بيتكوين.

عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين تعتبر ثاني الملفات المحورية في عام 2024 بعد صدور قرار موافقة أميركا على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات.

وقد يؤثر الحدث، المقرر عقده في أبريل 2024، بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.