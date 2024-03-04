بعثة الزمالك تصل إلى السعوديه استعدادا لنهائي كأس مصر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار الملك خالدالدولي بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.



ويرافق بعثة الزمالك كل من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.