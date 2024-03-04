أحمد تيمور في امسية شعرية بالأوبرا هذا الموعد

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى اطار نشاطها الثقافى والفكرى أمسية للشاعر الدكتور أحمد تيمور، وذلك ضمن انشطة وزارة الثقافة المميزة.

ومن المقرر أن يلقى خلال الأمسية، مختارات من أشهر ابداعاته الشعرية بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين ونجوم الإعلام منهم محمود الحدينى ، سميرة عبد العزيز ، سامح الصريطى ، رضا الجمال ويديرها الإعلامي جمال حماد ويتخللها فقرة فنية للفنانة حنان وذلك في السابعة مساء الأربعاء 6 مارس على المسرح الصغير .

يذكر أن الشاعر الدكتور احمد تيمور، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية و يعمل أستاذاً بكلية الطب جامعة الأزهر .