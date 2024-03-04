الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد اهتمامها بتحقيق الرفاهية للمجتمعات الإسلامية

حسين إبراهيم طه
حسين إبراهيم طه

 

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الأهمية التي توليها المنظمة لتحقيق الرفاهية للجماعات والمجتمعات الإسلامية في أنحاء العالم كافة، معربا عن تقديره لحرص حكومة سيريلانكا على التعاون مع المنظمة.

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وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء طه، اليوم الاثنين في جدة، بوزير خارجية سريلانكا علي صبري والوفد المرافق له، حيث ناقشا آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين، 

وأشاد طه بدعم سريلانكا المتواصل للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في العمل عن كثب مع حكومة سريلانكا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، أطلع وزير خارجية سيرلانكا، الأمين العام للمنظمة على ما تقوم به حكومته من خطوات تجاه تحسين أوضاع الجالية الإسلامية في سريلانكا، مجددا التأكيد على موقف سيرلانكا المبدئي من القضية الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين على المستوى الدولي.

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